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Sığınak ve depolar imha edildi

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 26.2.2021 ABONE OL
Sığınak ve depolar imha edildi
Mardin'in Nusaybin ilçe ırsalında devam eden "Eren-5" operasyonları kapsamında PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 8 ayrı noktada bulunan bir sığınak, 7 depo ele geçirildi. Yapılan aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman, tıbbi malzeme ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Diğer taraftan Osmaniye'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. H
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Sığınak ve depolar imha edildi
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