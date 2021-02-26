Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince Cehennem deresi olarak anılan bölgede yapılan EREN-5 operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik MİT destekli Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla Nusaybin ve Ömerli ilçe kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı ve Şehit Gönüllü Köy Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonları icra edildi.

Sığınaklar bir bir imha ediliyor | Video

Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş iki ayrı noktada bulunan iki sığınakda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınakların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Son bir ay içinde devam eden operasyonlar kapsamında bugüne kadar 30'ın üstünde sığınak ve depo imha edildi.