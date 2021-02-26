Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli telefonla görüştü!
Son dakika bilgisine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Başkan Erdoğan, kendisini arayarak doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 26.2.2021 16:12Son Güncelleme: 26.2.2021 16:17ABONE OL
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Başkan Erdoğan, kendisini arayarak doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli telefonla görüştü!