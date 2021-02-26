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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli telefonla görüştü!

Son dakika bilgisine göre MHP Genel Başkanı , Başkan 'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Başkan Erdoğan, kendisini arayarak doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 16:12 Son Güncelleme: 26.2.2021 16:17 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli telefonla görüştü!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Başkan Erdoğan, kendisini arayarak doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli telefonla görüştü!
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