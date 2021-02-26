SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında flaş mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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SORU-CEVAP

Hocalı Katliamı ve Ermenistan'daki olaylar - Ermenistan'ın kişiliğini ortaya koyması açısından çok çok önemli. Bir gecede yüzlerce, binlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir. Ermenistan'daki darbeye gelince, biz her türlü darbeye karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz sözkonusu değil. Askerin devreye girmesi ile darbe çığırtkanlığına girilmesi kabul edilebilir değil. Yönetim değişikliğine gidilecek ise, bunu Ermenistan halkı yapar. Bunu Ermenistan halkına bırakmak lazım. Buradaki Ermenistan halkı buradaki idareden memnun değil. Olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.

Esnemenin başlayacağı iller - Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Lokantalar ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız.

Kanal İstanbul - Şu anda başta Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı olsun her türlü adım atmış bulunuyoruz. Bundan ne Anamuhalefet ne İBB Başkanı anlar. Biz ülkemizde hizmet etmek istiyoruz. Boğazın ne tür tehdit altında olduğunu benim İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Anamuhalefet yaptırmayız, istemezük, yahu siz neyi istiyorsunuz ki? Bir sel felaketi oldu İzmir ne hale geldi görüyorsunuz? İstanbul ne hale geldi görüyorsunuz? Tedbirleri var mı yok! İstanbul'da benim belediyeyi devraldığım dönem gibi çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? İstanbul eskiye mi dönecek! Bu benim çılgın proje diye tanımladığım bir projedir. Yeni bir proje değildir. Dünya bu projeyi hayranlıkla izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.