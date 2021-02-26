Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Şubat hafta sonu için İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi yayımladı mı?

Son dakika haberi; Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının 3. ayında, normalleşme takvimi için umut verici veriler gelmeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki kayda değer düşüş ve kabine toplantıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıkalamalar sonrası vatandaşlar, "yasaklar ne zaman kalkacak" ve "bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı" sorularına yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile her hafta sonu yasaklar ve varsa o hafta sonu için belirlenen kurallar kamuoyu ile paylaşılıyor. Son resmi bilgilere göre, 27-28 Şubat tarihlerinde, bu hafat sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve yasaklar ne zaman kalkacak?

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi akşam 21.00 ile sabah 05.00 aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu yasağı ise Cuma günü 21.00'da başlıyor ve 56 saat boyunca devam ediyor.

Başkan Erdoğan'dan normalleşme ile ilgili önemli açıklamalar;