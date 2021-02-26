SON DAKİKA | Mart ayında sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman bitecek?

4 Aralık 2020 tarihinden beri uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Hafta içi belli saatlerde hafta sonu ise 56 saat sürecek olan yasaklar ile ilgili kritik tarih olarak Mart ayı işaret edilmişti. Bu bakımdan; yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı sorgulanırken İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri de netlik kazanmıştı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı biliniyor. Son dakika gelişmeleri!
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 27-28Şubat 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu.
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün (Cuma) saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Başkan Erdoğan; "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." İfadelerine yer verdi. Bakan Koca ise şunları söyledi: "Bazı illerimizde buna yönelik özel tedbir planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış, bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün (Cuma) saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
İSTANBULLULARA NORMALLEŞME MÜJDESİ!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifadef ederken müjdeyi verdi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günkü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme için tarih verdi,
"1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz" dedi.
COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Bakan Koca'nın konuya dair açıklaması şöyle;
"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.
Öte yandan İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceği ifade edilmişti.
EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI
Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.
'İSTANBUL GEVŞEMEYE HAZIR'
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentin 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada özetle şöyle dedi:
"Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimalize edilmiş durumda, hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın işyerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimimize edilmiş durumda ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart."
ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.
Erdoğan, normalleşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısını işaret etti; "Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim." diye konuştu.