Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulunuyor.

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DOĞU AKDENİZ MESAJI: MENFAATLERİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Mavi vatan tatbikatının icrası başarı ile devam ediyor. Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız.

Yerli ve milli silahlar ile ordumuzun savunma kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. ABD'den Patriot, Fransa ve İtalyadan da hava savunma sistemlerini istedik. Rusya'dan s-400'leri aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye burada egemenlik hakkını kullanmıştır. Türkiye, S-400'ü seçti açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. ABD'den olumlu cevaplar alınamamıştır. ABD'nin kaygısını ele alabileceğimizi de sürekli söyledik. S-300 nasıl kullanılıyor ise biz de S-400'ü öyle kullanırız. Ülkemize S-400 üzerinden bir takım kısıtlamalar uygulamak müttefiklik ruhuna uygun değildir.

TSK'DAN İHRAÇLAR

Bugüne kadar 21 bin 194 kişi ihraç edildi.