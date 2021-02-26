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Son dakika | MSB açıkladı! 'a kaçarken yakalandılar...

Son dakika haberi: , "Yasa dışı yollarla ’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi ’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.2.2021 14:00 Son Güncelleme: 26.2.2021 14:04 ABONE OL
Son dakika | MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı" dedi.

MSB'den yapılan tam açıklama şu şekilde:

Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan şahısları yakalamaya devam ediyor. Son olarak Edirne'nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. 2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi.

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Son dakika | MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar...
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