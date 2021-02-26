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Son dakika haberi: 'lı teröristleri DNA örnekleri ele verdi

Son dakika haberi: merkezli üç ilde bölücü terör örgütü ’ya operasyon yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve bölücü terör örgütü PKK’nın kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bazılarının kimlikleri; geçmiş dönemde katıldıkları sokak eylemlerinde alınan DNA örneklerinden tespit edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 26.2.2021 09:50 Son Güncelleme: 26.2.2021 10:11 ABONE OL
Son dakika haberi: PKK'lı teröristleri DNA örnekleri ele verdi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Esenyurt İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden bazılarının kimliklerinin; geçmiş dönemde katıldıkları sokak eylemlerinde alınan DNA örneklerinden tespit edildiği belirtildi.

PKK'lı teröristleri DNA örnekleri ele verdi | Video

İstanbul'da iki ilçede ve Muş ile Mardin'de 16 farklı adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Bir firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika! İstanbul’da PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon | Video

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Son dakika haberi: PKK'lı teröristleri DNA örnekleri ele verdi
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