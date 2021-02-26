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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftaya oranla vaka sayısı en çok azalan illerin , , , Karabük ve olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 22:26 Son Güncelleme: 26.2.2021 22:29 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarında dikkat çeken şehirleri açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
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