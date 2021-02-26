Vanlı anneler de çocukları için eylem başlattı

Vanlı anneler çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler çocuklarının geri getirilmesi için HDP Van il binası önünde oturma eylemi başlattı. Çocukları HDP eliyle PKK'ya gönderilen aileler çocuklarının geri getirilmesi için slogan atarken, HDP binasında bulunan HDP'liler ise balkona çıkıp gülmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Diyarbakır'da 2019 yılında çocukları HDP eliyle PKK'ya gönderilen aileler çocuklarının geri getirilmesi için eylem başlatmıştı. Diyarbakır'ın ardından Hakkari ve Şırnak'ta da aileler çocukları için eylem başlattı. Bu şehirlerin ardından Van'da da çocukları PKK tarafından kaçırılan 7 aile HDP Van il binası önünde oturma eylemi başlattı. Ellerinde "Kahrolsun PKK", "Kürt Türk Kardeştir", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Vanlı anneler nöbette" dövizler taşıyan aileler Cumhuriyet Caddesinde yürüyüş yaparak HDP il binası önüne geldi. Burada slogan atan aileler HDP'den çocuklarını istedi. Evlatlarının da fotoğraflarını taşıyan aileler için polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Çocuklarını HDP'den istemek için HDP önünde toplanan aileler slogan atarken, HDP binasında balkona çıkan HDP'lilerin gülerek karşılık vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ÇOCUĞUMUN KAÇIRILMASINDA SORUMLU OLAN HDP'DİR

SABAH'a konuşan Hayifhan Tan (63) isimli anne çocuğunun PKK tarafından kaçırıldığını dile getirerek, çocuğunun 7 yıl önce kaçırıldığını ve o günden bu yana hiç haber almadığını söyledi. HDP'ye gelerek çocuğunu isteyen Tan, yıllardır iki göz iki çeşme gitmedik kapı bırakmadığını ancak hiçbir şekilde haber alamadığını söyledi. Tan, "7 yıl önce Bahçesaray'da bir araç gelip çocuğumu kaçırdı. Kandırdılar çocuğumu. Tek dileğim bir an önce geri gelmesi. Buradaki eylemimiz asla bitmeyecek. Çocuğumun kaçırılmasında sorumlu olan HDP'dir. Çocuğumu geri getirsinler." Dedi.

ÇOCUĞUMUN YEMEĞİNE İLAÇ KATIP DAĞA KALDIRDILAR

6 yıl önce 17 yaşındayken kızı dağa kaçırılan Atiye Dayan isimli anne, çocuğunun yemeğine ilaç atarak dağa kaçırdıklarını ifade etti. Anne Dayan, "Atiye kızımı 6 yıl önce çocuğumu dağa kaçırdılar. Ben çocuğumu istiyorum ve PKK'ya, HDP'ye verecek bir çocuğum yok. Çocuğum dağda açlıktan, kurşunların önüne atılırken Pervin Buldan'ın çocukları özel kreşlerde okuyor. Benim kızım niye dağda ve onun kızı gibi özel okullarda okumuyor? 6 yıldır evlat acısı yaşıyorum. PKK'ya ödeyecek bir bedelim yok. Neyin bedelini ödüyorum? Kürdüm diye mi bu bedeli ödüyorum. Ben o Kürtçeyi de istemiyorum. 17 yaşındaki çocuk dağa gitmeyi ne bilir? PKK'ya ve HDP'ye lanet olsun. Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar" diye konuştu.

DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE EVLATLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ

Evlatları için mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren Nazlı Sancar, 13 yaşında kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi. Çocuğu gelse bile mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sancar, "Artık boynumuzu eğmeyeceğiz. Vanlılar olarak boyun eğmeyeceğiz. Evladım Şeyma gelse dahi ben bu mücadeleme devam edeceğim. PKK'ya boyun eğmeyeceğim. 9 yıldır evlat acısı çekiyorum" şeklinde konuştu.

"BU MÜCADELEYE SONSUZA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

9 yaşında okula giden oğlunun önünü keserek dağa kaçırıldığını dile getiren Eyüp Baran isimli baba da "Her tarafa haber saldım çocuğumdan haber alamadım. Bunlar dinsiz, imansızdır. Bu mücadeleye sonsuza kadar devam edeceğiz. Çocuk gelse dahi mücadelemiz devam edecek" dedi.

"MÜCADELEMİZE BUNDAN SONRA BURADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Oğlunun 6 yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyen Feyzi Yağmur isimli bir diğer baba ise "Çocuğunu kaçırıp Amerika'ya teslim etmemek mi Kürt hakları? Sizler anne baba evlatları değil misiniz benim çocuğumu dağ başına götürdünüz. Çocuğum 6 yıldır nerededir. 52 gün Diyarbakır'da nöbette bekledim. Mücadelemize bundan sonra buradan devam edeceğiz" diye konuştu.