10’uncu yılda sevgiyle, saygıyla, rahmetle

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10'uncu yılında kabri başında anıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabre giden sevenleri Erbakan için dualar etti. Eyüp Sultan Camisi'nde Kuran okutuldu. Akşam da Ayasofya Camisi'nde Mevlid-i Şerif gerçekleştirildi. Milli Görüş hareketinin lideri Erbakan, 1926'da Sinop'ta doğdu. İTÜ tarafından 1951'de Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Almanya'da Leopard tanklarının üretildiği motor fabrikasında başmühendis olarak çalışan Erbakan, Türkiye'ye döndükten sonra 1956'da Gümüş Motor Fabrikası'nı kurdu. 1969'da siyasete atıldı, Konya'dan bağımsız milletvekili seçildi. 1970'te 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'yle yeni bir hareketin öncüsü oldu. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi vesayetçilerin, darbecilerin sürekli önünü kesmesine rağmen verdiği mücadelenin sembol partileri oldu. Erbakan 27 Şubat 2011'de çoklu organ yetmezliğinden vefat etti.