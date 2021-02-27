4 risk grubuna göre kararlar 1 Mart’ta verilecek

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar-çerçevesinde her ilde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacak

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin de 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceği, bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir" ifadelerine yer verildi.

HALEN 15 VE 22 ŞUBAT TARİHLİ KARARLAR GEÇERLİYDİ



2 Mart tarihine kadar; 15 Şubat'tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak'tan beri uygulanan; 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi kararı devam edecek.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar-çerçevesinde her ilde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair-belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacak.