Ablamı zorla dağa kaçırdılar

Diyarbakırannelerinin dağa kaçırılan çocukları için başlattığı evlat nöbetine bir ailenin daha katılımıyla sayı 208'e yükseldi. Hakkâri Çukurca'da 15 yaşındayken kaçırılan Kadriye Turan'ın babası Nazmi ve kız kardeşi Şemiran, aileler tarafından ellerinde Türk bayrakları ile karşılandı. PKK ve HDP aleyhine atılan sloganlar eşliğinde aileler, çadıra kadar yürüdü. Ablasının bir yakınının düğünü için evden çıktıktan sonra zorla dağa kaçırıldığını belirten Şemiran Turan, "8 yıldır haber alamıyoruz. O dağdayken bir kardeşim daha oldu. Fotoğraflarda gördüğü ablamı soruyor. Ablam, tam bir Fenerbahçe aşığıydı. Ondan geriye çok sevdiği Fenerbahçe'nin forması ile çektirdiği fotoğrafı kaldı. Ablamı çok özlüyorum. Onunla çok güzel hayallerimiz vardı. Şimdi artık rüyalarımda gördüğüm ablamı istiyorum, bana onu verin. Devletimize inanıyorum, ablamı bizimle kavuşturacak. Ablamı, PKK terörünün elinden almadan buradan ayrılmayacağız" dedi.