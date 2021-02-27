Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Partili başkanlardan çöp göndermesi

AK Partili başkanlardan çöp göndermesi

Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta CHP'li belediyelerdeki çöp dağlarıyla ilgili AK Partili başkanlar göndermede bulundu.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 27.2.2021 12:10 ABONE OL
AK Partili başkanlardan çöp göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yönettiği belediyelerde asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını söyledi. Ancak belediye başkanları işçiye yüzde 7 zammı reva gördü. İsçiler verilen sözlerin tutulmaması üzerine greve gitti. İstanbul'da 25 yıl aradan sonra CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde çöp dağları oluşmaya başladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Ben Hasan Tahsin Usta Başkanlığım süresince Gaziosmanpaşa'nın kıymetli sakinlerine asla çöp toplatmayacağımı vadediyorum. Kentsel dönüşüm kapsamında çok konforlu binalar inşaa ettik ve etmeye devam ediyoruz. İsteyen herkes ikametini buraya alabilir. Herkese kapımız açık" dedi.

Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta CHP'li belediyelerdeki çöp dağlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den de anlamlı bir paylaşım yapıldı. Başkan Cin yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk tam otomatik ayrıştırma merkezi Pendik'te bulunmaktadır. Bizim çöpümüz bize yetmiyor fazla çöpünüz varsa biz talibiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili başkanlardan çöp göndermesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA