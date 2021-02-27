AK Partili başkanlardan çöp göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yönettiği belediyelerde asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını söyledi. Ancak belediye başkanları işçiye yüzde 7 zammı reva gördü. İsçiler verilen sözlerin tutulmaması üzerine greve gitti. İstanbul'da 25 yıl aradan sonra CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerde çöp dağları oluşmaya başladı.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Ben Hasan Tahsin Usta Başkanlığım süresince Gaziosmanpaşa'nın kıymetli sakinlerine asla çöp toplatmayacağımı vadediyorum. Kentsel dönüşüm kapsamında çok konforlu binalar inşaa ettik ve etmeye devam ediyoruz. İsteyen herkes ikametini buraya alabilir. Herkese kapımız açık" dedi.

Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta CHP'li belediyelerdeki çöp dağlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den de anlamlı bir paylaşım yapıldı. Başkan Cin yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk tam otomatik ayrıştırma merkezi Pendik'te bulunmaktadır. Bizim çöpümüz bize yetmiyor fazla çöpünüz varsa biz talibiz" dedi.