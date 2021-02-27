CHP’li Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda flaş! Müteahhit ve belediye görevlisi tutuklandı

Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan bazı çalışanları usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ardından Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçmişti. KOM Grup amirliği ekipleri tarafından alınan bilgi sonrası şahıslar ile ilgili titiz bir çalışma başlatılmıştı. Dosya savcısından alınan talimat sonrası üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere toplam 4 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.



BELEDİYE ÇALIŞANININ EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon kapsamında belediye çalışanları H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. gözaltına alındı. A.F.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirilmişti.



Rüşvet ve irtikap suçuna yönelik suç unsuru delilerin elde edildiği, şüphelilerin usulsüz yapıları aldıkları rüşvet karşılığı görmezden geldiği belirlenmişti

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında rüşvet ve irtikap suçundan gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Hasan G. ve müteahhit Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.