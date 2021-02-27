DEAŞ şüphelisinde ABD ve NATO’nun haritası çıktı

İstanbul'da Yenibosna Polis Merkezi ve Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi Muhammed Yahya E.'nin cep telefonunda, DEAŞ terör örgütünün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi ve sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'nın fotoğraflarının bulunduğunu belirlendi. Telefonda bulunan dokümanlarda yapılan inceleme kapsamında ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösterir haritalar ve terör örgütüne ait bayrak, flama ve marşlar ortaya çıktı. 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirlenen şüpheli tutuklandı.