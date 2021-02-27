Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri DEAŞ şüphelisinde ABD ve NATO’nun haritası çıktı

DEAŞ şüphelisinde ve ’nun haritası çıktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 27.2.2021 ABONE OL
DEAŞ şüphelisinde ABD ve NATO’nun haritası çıktı
İstanbul'da Yenibosna Polis Merkezi ve Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı gözetlediği iddiasıyla gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi Muhammed Yahya E.'nin cep telefonunda, DEAŞ terör örgütünün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi ve sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'nın fotoğraflarının bulunduğunu belirlendi. Telefonda bulunan dokümanlarda yapılan inceleme kapsamında ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösterir haritalar ve terör örgütüne ait bayrak, flama ve marşlar ortaya çıktı. 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ şüphelisinde ABD ve NATO’nun haritası çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA