Diyarbakır annelerine ziyaret sözü

Diyarbakır HDP önünde eylemlerini süren anneler de Başkan Erdoğan'ın yaş gününü bir pastayla kutladı. Annelerden Ayşegül Biçer'i telefonla arayan Erdoğan, "Çok çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetinize. İlk fırsatta sizi kendim ziyaret etmek istiyorum. Eşimin de sizlere çok selamı var" dedi. Biçer de "Biz sizinle güçlüyüz, sizinle varız. İyi ki varsınız. Arkamızda Türkiye ve Reisimiz var" diye konuştu./ SABAHMHP lideri Devlet Bahçeli, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Görüşmede Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti.Cuma namazına gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, yakındaki pastanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdu. Pasta ve çikolata ikram edilen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra teşekkür ederek ayrıldı.Başkan Erdoğan Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzzetbegoviç ile telefonla görüştü. Liderler Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan Türkçe doğum günü mesajı paylaştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev de tebrik mesajı gönderdi. ANKARAAK Parti Genel Merkezi Başkan Erdoğan'ın doğum günü için özel hazırladığı videoda "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumların yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, iyi ki vardın, iyi ki varsın. Millete hizmet yolunda nice yaşlara" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Twitter paylaşımlarıyla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı./ANKARA