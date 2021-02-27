FETÖ üyesi doktor itirafçı oldu! FETÖ, hastaları bile gaybubet evlerinden çıkarmıyor!

FETÖ'nün askeri sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan eski teğmen doktor S.U, örgüt üyelerinin hatsız telefonlarda Bylock benzeri yeni bir şifreli haberleşme programı kullandıklarını ve örgütsel görüşmelerini bu program üzerinden gerçekleştirdiklerini kaydetti. Örgüt üyesi gaybubet evlerindeki hastaları bile yakalanma korkusuyla dışarı çıkarmadıklarını, onların tedavisi için gizli haberleşme uygulamalarından örgüt üyesi doktorların evlere çağrıldıklarını anlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün askeri sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada ihraç edilen eski teğmen göz doktoru S.U itirafçı oldu. SABAH'ın ulaştığı ifadelerde S.U, örgütün 'yeni Bylock' olarak adlandırdığı haberleşme programını deşifre etti.



'YENİ GİZLİ HABERLEŞME PROGRAMI KULLANIYORLAR'



Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı olan Bylock'un ardından yeniden bir haberleşme programı kullanmaya başladıklarını ve hatsız, sadece internet amaçlı kullanılan telefonların olduğunu belirten itirafçı S.U, "İhraç olduktan sonra İzmir'den tanıdığım M.Ç. beni ara sıra Whatsapp üzerinden arar hal hatır sorardı. 2017 ortalarında bir gün iş çıkışı buluşmak üzere sözleştik. Gürkan isimli şahsın evine gittik. Gürkan bize sürecin yeniden toparlanacağını, bize sahip çıkacağını ve kazandığımız paranın yüzde 15-20'sini himmet olarak vermemizi söyledi. Gürkan'ın birkaç telefonu bulunmaktaydı. Bir telefonun içerisinde hat yoktu sadece internet amaçlı kullanıyordu. O telefonun içerisinde ismini bilmediğim bir programdan bize Fetullah Gülen videoları, güncel vaazları izletti. Bu programdan gördüğüm kadarıyla başka kişiler ile mesajlaşmaların olduğu, iletişim amacıyla kullandığı ve örgütsel dokümanların paylaşıldığını gördüm. Bize bir makale okudu. Bu makale örgüt hareketi kapsamında işinden olan, cezaevine giren kişilerin kurtulduğu, tekrar eskisi gibi güçlendikleri, her şeyin güzel olacağı ve etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin hain oldukları şeklindeydi" dedi.



GAYGUBET EVİNDEKİ HASTALARI BİLE DIŞARI ÇIKARMIYORLAR



S.U, örgüt içerisinde kullanılan haberleşme programını ihraç edilen bir arkadaşının kendisini yönlendirdiği belirterek "2019 yılı Temmuz ayında devrem olan ve 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen B.A. beni Hakan isimli kişiyle görüştürdü. Benden himmet de istedi ancak başkasına verdiğimi söyledim. Bundan sonra düzenli aralıklarla gözaltına alınana kadar hakan ile de görüşmeye başladım. Hakan çalıştığım hastaneye çok sayıda hasta gönderirdi. Bir gün bir hasta olduğunu ancak hastaneye gelemeyeceğini evine gitmemiz gerektiğini söyledi. Gaygubet evi olduğunu anladığım eve gitmeyi kabul etmedim. Evi polis takip ediyordur diye düşündüm" dedi.