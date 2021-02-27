İstanbul ve Ankara'da okullar açılacak mı? Valiliklerden peş peşe son dakika yüz yüze eğitim açıklamaları geldi...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.