Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Jandarmadan rezidansa uyuşturucu baskını

Jandarmadan rezidansa uyuşturucu baskını

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ’dan ülkemize yasadışı yollarla soktukları uyuşturucu maddeyi, çeşitli kanallar üzerinden iletişim kurdukları şahıslara pazarlayan İran uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli şahısların ’ta kiraladığı rezidansa baskın düzenledi. Aramalarda, 50 Kg. Eroin, 20 Kg. Afyon Sakızı, 3 Kg. ve 5 bin dolar ele geçirdi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 27.2.2021 09:07 Son Güncelleme: 27.2.2021 09:20 ABONE OL
Jandarmadan rezidansa uyuşturucu baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İran Uyruklu bazı şahısların İstanbul genelinde uyuşturucu madde pazarladıkları bilgisini aldı.

BAŞKASI ADINA KİRALANAN DAİREYİ KULLANIYORLARDI

Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip ile iz süren Jandarma ekipleri uyuşturucu maddelerin İran uyruklu şahıslar tarafından İran'dan yasadışı yollarla ülkemize sokulduğunu ve bunların Esenyurt'ta belirlenen bir rezidansta piyasaya sürülmek üzere bekletildiğini belirledi.

İstanbul'da Jandarma'nın rezidansa uyuşturucu baskını kamerada... 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi! | Video

Şüphelilerin lüks sitede kiraladığı rezidans etrafında çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri şüphelilerin eşkâllerini ve dikkat çekmemek için başkası adına kiralamış oldukları daireyi tespit etti.

VALİZLERDEN UYUŞTURUCU, KOLTUK KILIFLARINDAN PARA

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden uyuşturucu satıcısı olan şahıslar ile suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla operasyon için düğmeye basıldı. İran uyruklu şüphelilerin başkası adına kiraladıkları lüks rezidansta Jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramalarda; paketler halinde valizlere yerleştirilmiş 50 Kg. Eroin, 20 Kg. Afyon Sakızı, 3 Kg. Kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen ve koltuk kılıfına gizlenmiş olan 5 binDolar para ele geçirilirken, daireyi kullanan İran uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli şahıslarda gözaltına alındı.

SATICILAR JANDARMA ENGELİNE TAKILDI

İran Uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli uyuşturucu satıcıları Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan rezidansa uyuşturucu baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA