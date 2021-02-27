Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni kararlar için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında!

Son dakika haberi; Haftanın son gününde "Kabine toplantısı ne zaman" sorusu milyonlarca vatandaş için gündemdeki yerini koruyor. Başta işletme sahipleri olmak üzere, restoranlar ve kafeler ile ilgili kısıtlamaların ne zaman gevşetileceği, hafta sonu sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı araştırılıyor. Bakanlar Kurulu olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşmeye dair kritik kararları duyurması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Başkan Erdoğan, kademeli normalleşme süreci için Mart ayını işaret etmiş ve sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok kısıtlamanın akıbeti bu noktada önem kazanmıştı. Bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre Kabine Toplantısı'nın 1 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor.