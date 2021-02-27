Kayıp askerler için Bakanlık seferber oldu! Birgün önce de balığa çıkmış

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde balık tutmak için açıldıkları denizde teknelerinin alabora olması sonucu suya düşerek kaybolan Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Trafik Tim komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken; Milli Savunma Bakanlığı'da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakanlık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetlerimize ait 1 Fırkateyn, 1 Karakol Botu, 1 İHA, 1 Helikopter ve 1 Mayın Avlama Gemisi de destek vermektedir "dedi.

SON DAKİKA: Çanakkale Gökçeada'daki tekne faciasında ölen Kenan Çarpışantürk'ün denizdeki son görüntüleri ortaya çıktı | Video

BALIK TUTMAK İÇİN AÇILDILAR

Laz Koyu yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Şener Altay, Uzman Mehmet Çelik ve gemi kaptanı Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk balık tutmak için denize açıldı. Laz koyu yakınlarında rüzgarında etkisiyle balıkçı teknesi alabora oldu.

500 METRE YÜZMÜŞLER

Alabora olan teknedeki Uzman Çavuş Şener Altay ve Mehmet Çelik 500 metre yüzerek sahile ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, tekne sahibi Türkiye Off Road Şampiyonu ve Koilada Çarpışantürk Konakları'nın sahibi işadamı Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

İKİ KOMUTAN ARANIYOR

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir sonuç elde edilemezken bölgeye çok sayıda dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun yüzme bilmedikleri belirlenirken, arama kurtarma çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalarda Çok sayıda dalgıç ve sahip güvenlik ekibi yer alırken Milli Savunma Bakanlığı Deniz kuvvetlerine ait 1 Fırkateyn, 1 Karakol Botu, 1 İHA, 1 Helikopter ve 1 Mayın Avlama Gemisi de arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermekte.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan korkunç kazada hayatını kaybeden ve deniz ve macera tutkunu olan Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün ölmeden bir gün önce çekilmiş videoları ortaya çıktı. Teknesiyle balık tutmak için açılan Çarpışantürk'ün tuttuğu balıkları sosyal medyadan paylaştığı görüntüler sevenlerini gözyaşına boğdu.