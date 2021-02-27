Meclis Başkanı Şentop Erbakan'ı kabri başında andı

Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Necmettin Erbakan ölümünün 10'uncu yıl dönümünde İstanbul Fatih'te bulunan mezarı başında anıldı. Anmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Başta Şentop ve Arısoy olmak üzere çok sayıda kişi eski Başbakan için dua etti.

"ZOR ZAMANDA SİYASET YAPTI"



Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'nin en zor zamanlarında siyaset yaptığını belirten Şentop, "Kendisi çok parlak bir akademisyendir. Türkiye'de eğer kendi alanında akademisyen olarak veya onun bir uzantısı olarak iş hayatında çalışmış olsaydı çok büyük, parlak başarılar şahsı için elde edebilirdi. Ama bu kişisel özelliklerini ve bu ikbali, bu imkanları inandığı dava uğruna feda etmeyi, bu yolda gayret göstermeyi tercih etmiştir. Kendisinin jenerasyonuna baktığımızda yine rahmetli Ecevit, Demirel, Türkeş, birlikte siyaset yapmışlardır. Ancak o dönemde Necmettin Erbakan'ın siyaset olarak, yapacağı alan olarak seçmiş olduğu alan Türkiye'de zor bir alandı.

Bu alanda siyaset yapabilmek için büyük bir öz güvene sahip olmak, kararlılığa sahip olmak, hiçbir zaman düşmeyen, azalmayan bir morale sahip olmak, bir davaya adanmış olmak gerekirdi. Bütün bu vasıflar o zor zamanda yalnız başına baştan çıkmış olduğu bir yolda kendisiyle beraber birçok arkadaşı, daha sonra da kendisinin yetiştirmiş olduğu birçok siyasetçi bu yolda yürümüştür. Bu zor zamanlarda siyaset yapmanın, özellikle Milli Görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarıyla taşımış ve Türkiye'yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Kendisini rahmetle her zaman anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.