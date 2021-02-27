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Molotof şişesindeki DNA örneği yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 27.2.2021 ABONE OL
Molotof şişesindeki DNA örneği yakalattı
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan ve kırsal alanda faaliyet yürüten şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece'de, Mardin'de ve Muş'ta 16 adres basıldı. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının kimlikleri; geçmiş dönemlerde katıldıkları sokak eylemlerinde alınan DNA örneklerinden tespit edildi. Bazılarının parmak izleri, yasa dışı sokak eylemleri ve terör saldırılarında kullanılan molotof kokteyli şişelerinden çıktı. Bir şüphelinin kimliği ise araçların molotof kokteyli ile yakıldığı bir terör saldırısı sırasında olay yerinde düşürdüğü maskesindeki tükürükten DNA'sı belirlenerek tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bir firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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Molotof şişesindeki DNA örneği yakalattı
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