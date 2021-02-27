Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 Savunma Sistemi ile ilgili şunları söyledi:Artan risk ve tehditler karşısında hava savunma sistemlerinin temini bir zorunluluk haline geldi. ABD'den Patriot, Fransa ve İtalya'dan Samp-T almak istedik; ancak bu çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemleri'ni satın aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihi ile egemenlik hakkını kullanmıştır. ABD'nin tehdit anlamında kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da belirttik ve ısrarla şunları söyledik: S-400 Savunma Sistemi tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır, Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yoktur. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da halen cevap verilmemiştir.