Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa sınırında 600 gram patlayıcı ile 3 terörist yakalandı

sınırında 600 gram patlayıcı ile 3 terörist yakalandı

'nın Ceylanpınar ilçesinden ülkeye yasa dışı yollarla giren 3 terörist 600 gram plastik patlayıcı, fünye ile birlikte jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.2.2021 15:59 ABONE OL
Şanlıurfa sınırında 600 gram patlayıcı ile 3 terörist yakalandı

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışna 3 şüpheli şahsın eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine ekipler operasyon için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri başarılı takibi sonucu 3 terörist yakalandı. Gözaltınan alınan 3 şüpheli şahsın üzerlerinde 600 gram plastik patlayıcı ve fünye olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 terörist sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa sınırında 600 gram patlayıcı ile 3 terörist yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA