Şanlıurfa sınırında 600 gram patlayıcı ile 3 terörist yakalandı

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışna 3 şüpheli şahsın eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine ekipler operasyon için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri başarılı takibi sonucu 3 terörist yakalandı. Gözaltınan alınan 3 şüpheli şahsın üzerlerinde 600 gram plastik patlayıcı ve fünye olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 terörist sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.