Şırnak normalleşmeye hazır

Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 3,91 oranıyla Hakkari'den sonra en iyi durumda olan Şırnak, normalleşmeye en yakın kent olarak ön plana çıkıyor. Şırnak'ta bulunan Taksi şoförleri, lokanta, pastane, kafe ve halı saha işletmecileri Şırnak'ta 1 mart itibari ile normalleşmenin başlamasını talep ettiler.

Şırnak, Sağlık Bakanlığının 81 il için açıkladığı 15-21 Şubat dönemini kapsayan Kovid-19 vaka sayılarına göre en az vakanın görüldüğü ikinci kent olmayı başardı. Vatandaşların salgınla mücadeleye desteği, alınan sıkı önlemler, güvenlik güçlerinin denetimleri ve sağlık çalışanlarının özverili gayretleri, kentte vaka sayısının gerilemesini sağladı. Geçtiğimiz hafta 7,82 ile Türkiye'de en az vakaya sahip olan Şırnak bu hafta 3,91 ile ikinci sırada yerini aldı.





Normalleşmeye en yakın iller arasında gösterilen kentte, vatandaşlar vaka yoğunluğu konusunda en iyi durumda olmanın sevincini yaşadı. Vaka sayısının artmaması için salgınla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten kent sakinleri, kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılmasını bekliyor. Şırnak'ta bulunan Taksi şoförleri, lokanta, pastane, kafe ve halı saha işletmecileri Şırnak'ta 1 mart itibari ile normalleşmenin başlamasını talep ettiler. Şırnak'ta taksicilik yapan İbrahim Koldaş hafta sonu kısıtlamalarının gevşetilmesi gerektiğini söyledi. Koldaş; "Biz Şırnak ve ilçeleri olarak kısıtlamalardan dolayı mağduruz. Pandemide kısıtlamalardan dolayı çalışamıyoruz. Şırnak Halkı pandemi sürecinde kurallara uydu. Ve Türkiye genelinde Şırnak ve Hakkari birinci sırada. Vaka sayılarının düşmesinden dolayı normalleşme olmasını talep ediyoruz. Biz taksiciler olarak bu pandemiden dolayı mağduruz. Şırnak halkı şuanda normalleşmeye hazır. Biran önce kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

ÖNLEMLER ALTINDA HİZMET



Kafe işletmecisi Mehmet Ali Bektaş; "Bu pandemi döneminde esnaf olarak çok zor durumdayız. 1 Mart'tan itibaren normalleşmeye dönüleceği söyleniyor. Bizde dört gözle bekliyoruz. Temizliğimizi, güzel bir şekilde yapmışız, yapmaya da devam edeceğiz. Biran önce bir martın gelmesini ve normalleşmeye dönülmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ettiler. Türkiye genelinde 81 il arasında birinci sırdayız. Şırnak ve Hakkâri'de vakalar çok düşmüş. Allah'ın izni ile daha da düşecek. Hep beraber maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ettiğimiz sürece vakaların daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi. Annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Hamit Şevişoğlu; "Annemi yaklaşık 10 gün Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde yatırdık. Ve en sonunda virüs nedeniyle kaybettik. Şimdi virüsün var olduğuna inanıyoruz. Ve halk olarak epey bir bilgilenmemiz lazım. Yasaklara uymamız lazım. Kısıtlamalara uymamız lazım. Kışın özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda oturmamamız lazım. Birbirimizi korumamız lazım. Çünkü bu virüs fakir veya zengini değil. Tüm dünyaya yayılmış. Kısıtlamaların azalması gerekiyor. Açık havada birbirimize fazla yaklaşmayacağız. Ben bir vatandaş olarak vatandaşların kesinlikle kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Birbirlerine dikkat etsinler. Bu koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan öldü, hastalandılar. Hastaneler doldu taştı. Annemi kaybettik. Abim 50 gün içinde ancak bu hastalıktan kurtuldu. Bence biraz daha kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor. Evet maddi olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Lokanta gibi kapalı olan alanlarımızın hepsi şuan kapalı. Evet maddi olarak sıkıntı çekiyoruz ama hayattan önemli değil, yaşamdan önemli değil. Biz Şırnaklılar olarak gurur duyuyoruz kendimizle. Biz kurallara çok güzel uyduk. Bütün yasaklamalara, kısıtlamalara uyduk. Dikkatli olduk" dedi.





Halı Saha işletmecisi Soner Som ise; "Şırnaklı bir vatandaş olarak Şırnak'ta vakaların düşmüş olması bizim açımızdan son derece sevindirici bir olay. Bu konuda vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Devletimizin verdiği kurallar çerçevesinde halı sahamızı kapattık. Uzun süredir mağdur durumundayız. Sporseverlere bunu bir türlü kabul ettiremedik, anlatamadık. Biran önce halı sahaların açılmasını nasıl ki spor liglerinde maçlar yapılıyorsa halı sahalarda da o heyecanın yeniden başlamasını istiyoruz. Bir halı saha işletmecisi olarak biz düşen bir görev varsa yapmaya hazırız. Ateş, ölçer, dezenfektan, maske konusunda gerekli önlemleri alabiliriz. Yeter ki bize böyle bir imkan sağlansın. Bizde bir an önce işletmemizi bir an önce işletelim. Bu konuda hazırız" dedi. Lokantacı Ahmet Deniz; "yaklaşık 20 yıldır lokanta işletmeciliği yapıyorum. Yaklaşık 1 yıldır pandemiden dolayı restoranlar, kafeler olarak mağdur durumdayız. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Taksitlerimizi ödeyemiyoruz. Vaka sayılarına göre Şırnak sondan birinci olmuş. Bundan dolayı hayatın normalle dönmesini istiyoruz. Müşterilerimin içeri alınmasını istiyoruz. Sağlık bakanımızın açıkladığı gibi vakası düşük iller normalleşebilecek. Bundan dolayı iki haftadır çok iyi bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biran önce normalleşmesini istiyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. Tüm masalara dezenfektanlarımızı koyuyoruz. Hijyen konusunda sıkıntımız yok. Masalar arası mesafelerimizi ayarladık. Sağlık çalışanlarımız buraya geldiklerinde söyledikleri her şeyi yaptık. Bunun karşılığını da aldık. Şırnak'ta vaka sayıları baya bir düştü" dedi.