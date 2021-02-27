SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde flaş açıklamalar

"GEREKİRSE HAYATIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ"

Ulaşımdan enerjiye kara kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Üreterek evlere götürdüğümüz elektriğin de geleceğimizi aydınlattığını düşünüyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız boy veren ürünlerin kendi kendimize yetebildiğimizin sembolü olduğunu görüyoruz. Her alanda çalışmak, yeni fikirler, ürünler çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Gençlerimize her alanda destek oluyoruz. Gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim, şu tünele bir dağdan öbür dağa geçiş görüyorsa, bilin ki Türkiye'nin vizyonundan nasibini almamıştır. Bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi taktik olarak görüyorsa, dünyanın gerçeklerinden uzaktır.

Kalbi kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz.