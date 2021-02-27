Son dakika: Gökçeada'daki tekne faciasının detayları ortaya çıktı! Tam o noktada alabora oldular, 500 metre yüzerek kurtuldu...

Gökçeada'da akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılan askerlerin av macerası felaketle sonuçlandı. İçerisinde Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu 'nun da bulunduğu özel tekne rüzgarın da etkisiyle alabora oldu. Teknede bulunan 2 uzman erbaş yüzerek karaya çıkarken, tekne sahibinin cansız bedenine ulaşıldı. Teğmen Bulut ve Başçavuş Toykuyu'nun arama çalışmaları devam ediyor.