Son dakika: Gökçeada'daki tekne faciasının detayları ortaya çıktı! Tam o noktada alabora oldular, 500 metre yüzerek kurtuldu...

Gökçeada'da akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılan askerlerin av macerası felaketle sonuçlandı. İçerisinde Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu 'nun da bulunduğu özel tekne rüzgarın da etkisiyle alabora oldu. Teknede bulunan 2 uzman erbaş yüzerek karaya çıkarken, tekne sahibinin cansız bedenine ulaşıldı. Teğmen Bulut ve Başçavuş Toykuyu'nun arama çalışmaları devam ediyor.
BALIK TUTMAK İÇİN AÇILDILAR
Laz Koyu yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Şener Altay, Uzman Mehmet Çelik ve gemi kaptanı Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk balık tutmak için denize açıldı. Laz koyu yakınlarında rüzgarında etkisiyle balıkçı teknesi alabora oldu.
TEKNE SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Alabora olan teknedeki Uzman Çavuş Şener Altay ve Mehmet Çelik 500 metre yüzerek sahile ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, tekne sahibi Türkiye Off Road Şampiyonu ve Koilada Çarpışantürk Konakları'nın sahibi işadamı Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.
İKİ KOMUTAN ARANIYOR
Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir sonuç elde edilemezken bölgeye çok sayıda dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun yüzme bilmedikleri belirlenirken, arama kurtarma çalışmalarına havadan da destek verildi.
OFF ROAD TÜRKİYE ŞAMPİYONUYDU
Korkunç kazada hayatını kaybeden Kenan Çarpışantürk'ün deniz ve off road tutkunu olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de bir çok off Road Şampiyonluğuna ismini yazdıran Çarpışantürk'ün yakınları ve sevenleri olayın ardından büyük üzüntü duyarken Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olayla ilgili bir taziye mesajı yayınladı.
Federasyon yayınladığı mesajda "Sporcularımızdan Kenan Çarpışanturk'ü kaybetmenin derin üzüntüsüyle merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz." Dedi.