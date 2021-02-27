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haberi | Tabur gözetleyen teröristin eylem haritası çıktı! Şok detaylara SABAH ulaştı

haberi: İstanbul'da Yenibosna'da polis karakolu ve askeriyeyi gözetlerken yakalan köpekten korktuğu için ağaca tırmandığını herhangi bir yeri gözetlemeyip keşif yapmadığını iddia etmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen terörist hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 27.2.2021 11:01 Son Güncelleme: 27.2.2021 11:23 ABONE OL
Son dakika haberi | Tabur gözetleyen teröristin eylem haritası çıktı! Şok detaylara SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Teröristin üzerinde bulunan cep telefonunda inceleme yapan emniyet güçleri, telefonda ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösteren harita ve örgütte 'Yalnız Kurt Eylemi' olarak nitelendirilen terör saldırılarının analizinin yapıldığı dökümanlar tespit edildi.

İstanbul'da "Askeriye'nin yanında ağaca tırmanmış ve Askeriye'yi gözetleyen bir şüpheli var" ihbarının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı ve Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi Amirliğine yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi gözetleme sırasında gözaltına alınmıştı.

"KÖPEKTEN KAÇMAK İÇİN AĞACA TIRMANDIM"

Ağaca çıkıp çevreyi gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıyan Muhammed Yahya E., emniyette verdiği ifadesinde köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını herhangi bir keşif yada eylem hazırlığında oolmadığını söyledi. Muhammed Yahya E.'nin, 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirlenirken, teröristin polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı dikkat çekti.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakimlikteki ifadesinde güvenli olduğunu düşündüğü için karakola yakın otobüs durağında yatmak istediğini ancak bu sırada köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını anlattı. İfadesinin ardından terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevinne gönderildi.

ABD VE NATO'NUN TÜRKİYE'DE BULUNAN TESİSLERİNİ HEDEF ALACAKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yahya E.'nin üzerinden çıkan telefonu inceleme altına alan emniyet güçleri DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticisi Ebubekir El Bağdadi ve sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'nın fotoğraflarının bulunduğunu belirledi. Telefonda bulunan dökümanlarda yapılan inceleme kapsamında ABD ve NATO'nun Türkiye'deki askeri tesislerinin yerlerini gösterir haritalar ve terör örgütüne ait bayrak, flama ve marşlar ortaya çıktı.

'YALNIZ KURT EYLEMİ' GERÇEKLEŞTİRECEKTİ

Soruşturma kapsamında incelenen dökümanlar içerisinde terör örgütü DEAŞ'ın 'Yalnız Kurt Eylemi' olarak nitelendirilen saldırısının analizinin yapıldığını gösterir belgelerle birlikte kimyasal maddelerle patlayıcı yapımını ayrıntılı olarak anlatan yazılar ve cihad operasyonları analizlerinin bulunduğu çok sayıda bilgi çıktı. Terörist hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haberi | Tabur gözetleyen teröristin eylem haritası çıktı! Şok detaylara SABAH ulaştı
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