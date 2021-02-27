Son dakika haberi | Tabur gözetleyen teröristin eylem haritası çıktı! Şok detaylara SABAH ulaştı

"KÖPEKTEN KAÇMAK İÇİN AĞACA TIRMANDIM"

Ağaca çıkıp çevreyi gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıyan Muhammed Yahya E., emniyette verdiği ifadesinde köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını herhangi bir keşif yada eylem hazırlığında oolmadığını söyledi. Muhammed Yahya E.'nin, 15 gün önce Antalya'dan İstanbul'a geldiği belirlenirken, teröristin polis ekiplerine gözaltı işlemi sırasında "Siz kafirsiniz" diye bağırdığı dikkat çekti.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakimlikteki ifadesinde güvenli olduğunu düşündüğü için karakola yakın otobüs durağında yatmak istediğini ancak bu sırada köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını anlattı. İfadesinin ardından terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevinne gönderildi.