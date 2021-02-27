Son dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor...

İstanbul'da koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonunda hareketli dakikalar yaşanıyor. Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı'da bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, dumanlar bölgeyi sardı. Her geçen dakika daha da şiddetlenen yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye gönderildi.

Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.

SON DAKİKA: İstanbul Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! Kilometrelerce uzaktan... | Video

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

A Haber muhabiri Emirgan Ergen'in aktardığına göre; geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, can kaybı ve yaralanma da olmadı.

Türkiye, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin çöp rezaletini konuşuyor!

AK Parti'li belediyelerden CHP'ye 'çöp' göndermesi! İstanbul'u 90'ların pisliğine boğdular...

İBB’ye çöp dağları eleştirisi! İstanbul mazeretle değil maharetle yönetilir