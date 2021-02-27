Son dakika: Konya'da ürküten manzara! Çobanlar korkunç bir gürültü duydu: Genişliği 10, derinliği 40 metre

Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan (50), obrukların tedirgin ettiğini belirterek, "3 gün önce saat 06.00'da çobanlar, büyük gürültü duymuşlar. 15-20 gün önce de tarla sahibi, tarlayı sürüp gitmişti. Allah korusun traktörle çalışırken çökebilirdi. Derinliği 40 metre, çapı da 10 metreyi geçiyor. Bu obruk biraz farklı. Derinliği çok ürkütücü. Tabanında çamurlu su var. İlk gördüğümüzde korkudan yaklaşamadık. Şimdi geldiğimizde kenarlarının genişlediğini görüyoruz. Çobanlar var burada, çobanlar geçerken de çökebilirdi" dedi.