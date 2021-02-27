Sonumuz Tugay gibi olmasın

İzmir'de Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Utku Gümrükçü için sahada mücadele eden CHP üyesi vatandaşlar, kendilerine verilen iş sözlerinin tutulmadığını ve kandırıldıklarını belirterek protesto eylemi yaptı. Çiğli Belediye binası önünde toplanan CHP üyesi 30 kişi, seçim öncesinde ve seçim sonrası pandemi dönemi sürecinde canlarını hiçe sayarak çalışıp maske ve siperlik yaptıklarını, ihtiyacı olan kişilere erzak dağıttıklarını, Çiğli Belediyesi yönetiminin kendilerine verdiği sözleri yerine getirmediklerini söyledi. Ellerinde, "Hak, hukuk, adalet anlayışınız bu mu", "Sayın Genel Başkanım, biz Çiğli'ye sahip çıktık, Çiğli bize sahip çıkmadı", "Sonumuzun Tugay Adak gibi olmasını istemiyorum" yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup, eylemlerini olumlu sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerini açıkladı.Protesto yapan grubun yanına gelen CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ile grup arasında gerginlik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Grup içindeki bir kadının, "Ben intihar safhasına geldim" dediği duyuldu. Mağdur olduklarını ve ekonomik olarak zor durumda bulunduklarını söyleyen vatandaşlar ile Özcan arasında tartışma çıktı. Özcan, "Bundan 3 hafta önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştüm. Bana, 'Mert başkan, şu an benden bir şey isteme' dedi" ifadelerini kullandı.Gruptakilerden Elif Çelik, CHP kongre delegesi olduğunu belirterek, "Bugün burada toplanmamızın amacı, partimize emek veren arkadaşlarımızın hak ettikleri işleri alamaması. Pandemi döneminde, herkes evinde izole olurken bizler hiçbir tehlikeyi düşünmeden kendimizi riske atarak, siperlik ve maske ürettik. Ve bunları her yere dağıttık. Tabiiki karşılık beklemeden yaptık. Ancak bizlere, 'Bir isteğiniz var mı?' denildiğinde, biz de 'İşçi alımında bizi de görürseniz seviniriz' dedik. Ancak daha sonradan baktık ki biz çalışanlar değil de evlerinde oturanlar, partiye hiçbir emeği olmayanlar, dayısı ve tanıdığı olanlar işe girdi. Bizim tepkimiz buna yönelik. Biz emeğimizin peşindeyiz. Daha dün belediyede emekli olanın yerine, onun evlatlarını aldılar" dedi.Ali Fırat ise, "Her türlü çalışmayı yaptık. Bir beklentimiz olmadan sonuna kadar partimizin arkasında durduk ve savaştık. Ancak bizim hakkımız olan işe şu anda başkaları sahip. Bizlere, 'Siz bekleyin, sizin işiniz olacak' diye diye 2.5 yıl oldu. Bu süreçte kademe kademe işçi alımları oldu ancak onların içinde koşan arkadaşların isimleri yok. Ben bu partiye emek vereceğim diye işsiz kaldım ve yuvam dağıldı. Evimin kirasını ödeyemedim. Mecburiyetten eşyalarımı satmak durumunda kaldım" diye konuştu.