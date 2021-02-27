Trabzon'da 8 ay sonra aynı mahalle tekrar karantinaya alındı

Karadeniz bölgesinde Korona virüsün artış nedenlerini başında cenazelere katılım ve taziye ziyaretleri geldiği belirlenirken, Taşönü mahallesinin karantina altına alınmasının sebebi de cenaze ve taziye ziyareti yapan Korona virüslü bir kişinin mahalle halkından 22 kişiye korona virüs bulaştırması oldu. Bu nedenle Araklı'nın Taşönü mahallesi 23 Haziran 2020 tarihinden 8 ay sonra bir kez daha karantina altına alındı.Taşönü mahallesi Jandarma ekipleri tarafından karantina dolayısı ile giriş çıkışlara kapatılırken,ekipler yol kontrollerini sürdürüyor.Ekipler tarafından karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

HERKES KARARA UYMALI

Karantina kurallarına uyulması çağrısında bulunan Taşönü Mahalle Muhtarı İbrahim Yakupçebioğlu, Köyümüzde geçtiğimiz hafta Adem Çebi arkadaşımızın cenazesi vardı.Dışarıdan gelen bir vatandaş hem cenazeye katılmış,hem de taziye evine ziyarette bulunmuş.Bu sebeple 4 hane'de bulunan 22 kişiye korona virüs bulaştırdı.Bizler mahalle sakinlerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.Mahallemizde karantinanın kalkması için hepimiz bu karara uymalıyız,dedi