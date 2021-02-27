Turizmde rezervasyon patlaması

Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden açıldı. "1948'den beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı aslına uygun şekilde yeniledik" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Her ne kadar salgın sebebiyle misafir ettiğimiz turist sayısında düşüş olsa da normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşacağımızı biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.İstanbul hep olduğu gibi bugün de en büyük turizm, kültür ve sanat değerimizdir. İnsani zenginlikleri, kültür ve sanat iklimi bakımından İstanbul ile kıyaslanamayacak yerler çok yüksek rakamlarda turist çekiyor. Bu tabloya baktığımızda İstanbul'un tek başına 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz.Beyoğlu Kültür Yolu, sinemamız yanında Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, AKM'yi de içeren dev bir projedir. Bu yıl sonunda açmayı planladığımız AKM'yi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın ortasında hizmete sunacağız.Taksim Camisi'ni de Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz.Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanı'ndaki evini müzeye dönüştürüyoruz. 12 Mart'ta, yani İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz.Galataport Projesi tamamlandığında hem kültür-sanat hayatına hem turizme çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. Dünyanın tüm ünlü markaları bu mekânda yer almak için şimdiden arayış içindedir.Nisandan itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve geliştirirsek millet olarak o kadar çok kazanırız.Başkan Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında yer aldığı Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı. Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, ünlü oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie, eşi Jacqui Ainsley, yapımcı Ivan Atkinson ve Miramax CEO'su Bill Block, Erdoğan'a sürpriz yaptılar. Getirilen doğum günü pastasını eşi Emine Erdoğan ile birlikte kesen Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.