“Vaka sayılarını düşürmek için yarışa girdik”

Dünyayı da etkisi altına alan Covid-19 salgının ülkemiz ve ilimizde birçok alanda olumsuz etkileri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Yavuz;" Covid- 19 pandemisi nedeniyle birçok bedel ödedik. Bazı esnaflarımız işyerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu sürecin daha kolay atlatılabilmesi için sosyal koruma kalkanı kapsamında Kocaeli'ne 2.1 milyar TL civarında nakit akış desteği oldu. Bu yardımlar ve destekler Hükümetimizin; üreticimizin, esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olduğunun en önemli göstergesidir. Valiliğimiz koordinasyonunda özellikle bu günlerde pandemi denetimlerini artırarak devam ediyoruz. Ancak almış olduğumuz tedbirlere ve yapılan denetimlere rağmen vaka sayılarında bir artış söz konusu, önümüzdeki süreçte sınırlamalardan kurtulmak istiyorsak daha fazla dikkatli ve tedbirli olmalıyız"

NORMAL HAYATA DÖNMEYE ÇOK YAKINIZ

Kocaeli genelinde aşı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yavuz, "sırası gelen ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması çok önemli. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması için özel kararlar aldık ve hassasiyetle uyguluyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerden beklentimiz bu sürece verdiğiniz destekleri artırarak devam etmenizdir. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın daha çok etkilenmeleri söz konusu bu sebeple sosyal mesafeye iki kat daha dikkat etmemiz, yakınlarınıza ve ulaşabildiğimiz herkesin aşı yapılması ve alınan kararlara uyulması noktasında uyarılarda bulunmanızı sizlerden bekliyoruz. Eğer kurallara titizlikle uyarsak normal hayata dönmeye çok yakınız" dedi.

YARIŞA GİRİLDİ

Aşılama çalışmaları ile ilgili konuşmasını sürdüren Yavuz, " Aşı çalışmalarına destek vererek sırası gelenlerin ve tanıdıklarımızın aşılanmasına önayak olursak eski normal günlerimize kavuşabiliriz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarını düşürmek için yarışıldığı bir döneme girdik. Bu yarışa vereceğiniz desteklerin önemini biliyor, sizlere ve Kocaelili hemşerilerimize güveniyoruz. Hep birlikte eski normal günlerimize dönelim." diyerek, bu sürecin atlatılması noktasında herkesten duyarlı olunmasını istedi. Vali Yavuz'un konuşmasının ardından, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşarak birbirleri ile istişarelerde bulundu. Toplantıda Covid-19 vaka sayılarının azaltılması için alınacak tedbirler görüşüldü.