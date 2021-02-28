Batan teknedeki iki komutan aranıyor

Çanakkale'nın Gökçeada ilçesinde balık tutmak için açıldıkları denizde teknelerinin alabora olması sonucu suya düşerek kaybolan Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ve Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Laz Koyu yakınlarında önceki akşam meydana gelen olayda Teğmen Musa Bulut ve Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Çavuş Şener Altay, Uzman Çavuş Mehmet Çelik ve gemi kaptanı Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk balık tutmak için denize açıldı. Laz Koyu yakınlarında rüzgârın da etkisiyle balıkçı teknesi alabora oldu. Alabora olan teknedeki Uzman Çavuş Şener Altay ve Mehmet Çelik 500 metre yüzerek sahile ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, tekne sahibi Türkiye Off Road Şampiyonu işadamı Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Çarpışantürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yakınları kuruma gelerek cenazeyi teşhis etti. Öte yandan hayatını kaybeden ve deniz ve macera tutkunu olan Çarpışantürk'ün ölmeden bir gün önce çekilmiş videoları ortaya çıktı. Teknesiyle balık tutmak için açılan Çarpışantürk'ün tuttuğu balıkları sosyal medyadan paylaştığı görülüyor.BÖLGEDEKİ arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda dalgıç ve sahil güvenlik ekibi yer alırken Deniz Kuvvetleri'ne ait 1 fırkateyn, 1 karakol botu, 1 İHA, 1 helikopter ve 1 mayın avlama gemisi de destek verdi. Sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yer belirlendi. Ekipler tarafından şamandıra ile sabitlenen bölgede teknenin sudan çıkarılması çalışmaları yürütülecek. Bu arada Musa Bulut ve Fatih Toykuyu'nun yüzme bilmedikleri öğrenildi.