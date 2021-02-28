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Belediye Başkanı Yıldız: Silahsız kuvvetler pusuda bekliyor!

Belediye Başkanı , hakkında açıklamalar yaparak, ’ın silahsız kuvvetlerinin medya, üniversite, sivil toplum kuruluşları olduğunu belirtti. Yıldız, “Silahsız kuvvetlerin aynı zinde kuvvetler olarak yıllardır nasıl pusuda beklediğini gördükçe üzülüyorum. ‘28 Şubat bin yıl sürecek’ sözünü ben hiç kabul etmedim ama bu ihanet ısrarının boş slogan olmadığına da eminim” ifadelerini kullandı

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Giriş Tarihi: 28.2.2021 20:50 ABONE OL
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Silahsız kuvvetler pusuda bekliyor!

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, 28 Şubat postmodern darbesinin 24. yıldönümünde Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yıldız, " 'Bu kez silahsız kuvvetler halletsin' diyerek milletin kararına alçakça operasyon yapmaya kalktılar. Silahsız kuvvetler dedikleri medya, üniversite, sivil toplum kuruluşları ise sırtlarını silahlı kuvvetler içinde bir cuntaya dayadı" ifadelerini kullandı.

"BİN YIL SÜRECEK SLOGANININ BOŞ OLMADIĞINA EMİNİM"
Yıldız sözlerine şu şekilde devam etti: "Merhum Muhsin Başkan 'Türkiye, İran olmaz ama Suriye yapılmasına da izin vermeyiz' derken planı herkese anlatmıştı. Milleti, küçük bir azınlığa teslim edeceklerdi. Silahsız kuvvetlerin aynı zinde kuvvetler olarak yıllardır nasıl pusuda beklediğini gördükçe üzülüyorum. '28 Şubat bin yıl sürecek' sözünü ben hiç kabul etmedim ama bu ihanet ısrarının boş slogan olmadığına da eminim."

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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Silahsız kuvvetler pusuda bekliyor!
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