CHP algı operasyonu yapıyor

Bir televizyon kanalında tartışma programında Merkez Bankası'nın rezervleri ile ilgili konu gündeme geldi. Programda Merkez Bankası rezervlerinin nerelerde kullanıldığına ilişkin defalarca yapılan resmi açıklamalara rağmen muhalefetin çarpıtma operasyonunu sürdürmesine yönelik Berat Albayrak üzerinden algı operasyonu yapılması eleştirildi.

Eski TBMM Başkan Vekili Yılmaz Ateş, "Damat da damat diye söylem tutturmuşlar. O kişiye de yazık. Çünkü adı var soyadı var. Görevinde başarılı mı başarısız mı onu tartışmak yerine damat etiketi ile üzerinde kıyamet koparılıyor. Siyasetin seviyesi o kadar düşürüldü ki, muhalefetin bu zehirli dili terk etmesi gerekir. Bir an önce Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Devlet Bakanı Masum Türker ise, "Bakan başarısız değil. Bunu eski ekonomi bakanı olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.