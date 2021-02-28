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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan 28 Şubat paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sosyal medya platformu Twitter'dan 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun: "28 Şubat, Hükûmeti’ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır." ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 28.2.2021 11:35 Son Güncelleme: 28.2.2021 11:47 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 28 Şubat paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türk demokrasi tarihinde kara bilr leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulundu.


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Bugün, demokrasinin, halk iradesinin, meşru iktidarın, temel hak ve özgürlüklerin darbeci zihniyet tarafından askıya alınmasının, postmodern tekniklerle Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının yıl dönümü.

28 Şubat, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır.

Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir kesiminin sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, stk'lar ve sözde aydınlar bu koronun içerisindeydi.

Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir.

28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askerî değil siyasî, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat, nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyenlerin kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyettir.





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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 28 Şubat paylaşımı
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