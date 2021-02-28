Hedefi 450 metreden vurdu

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Havelsan'da incelemelerde bulundu. Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri simülatörünün başına geçen Akar, 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu. Akar, daha sonra Havelsan tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörünü inceledi. Bakan Akar, burada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi.