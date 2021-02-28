Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hedefi 450 metreden vurdu

Hedefi 450 metreden vurdu

Giriş Tarihi: 28.2.2021 ABONE OL
Hedefi 450 metreden vurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Havelsan'da incelemelerde bulundu. Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri simülatörünün başına geçen Akar, 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu. Akar, daha sonra Havelsan tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörünü inceledi. Bakan Akar, burada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefi 450 metreden vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA