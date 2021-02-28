Kuryeye çarpıp ara sokağa terketmişti! Teslim oldu!

Denizli'de dün gece geç saatlerde kurye Enes Dalli'nin (26) kullandığı motosiklete çarpıp genç kuryenin öldüğünü anlayınca 800 metre ilerideki ara sokağa taşıyarak kayıplara karışan vicdansız sürücüyü polis her yerde ararken kazaya karıştığı belirlenen 16 JN 408 plakalı ticari aracı park halinde bulunmuştu. Aracın incelenmek üzere otoparka çekilmesinin ardından aracın sürücüsü O.K. de Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.



Enes Dailli'ye çarpıp kaçtığı değerlendirilen O.K.

NE OLMUŞTU?

Denizli şehir merkezinde bulunan İzmir, Antalya ve Ankara karayollarının kesiştiği Üçgen kavşağında gece saat 00.15 sıralarında yol ortasında motosiklet gören sürücüler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisleri, kavşağın Ankara karayolu istikameti çıkışında kaza sonucu hasar görmüş ve bir pizza şirketine ait olduğu belirlenen 20 V 6593 plakalı motosikletin yanı sıra, bir cep telefonu ve motosiklete çarptığı tahmin edilen araca ait 16 JN 408 nolu plaka buldu.

Polis, motosikletin yeni bir kazaya neden olmaması için çekiciyle kaldırılmasını sağlayarak bulunan plaka ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler, yerde buldukları cep telefonu ile kazazedenin yakınlarına ulaştı. Motosikleti kullanan kişinin bir pizza şirketinde çalışan ve evlere paket servisi yapan Enes Dailli adlı kurye olduğu tespit edildi. Dailli'nin, çevredeki hastanelerde yaralı halde olup olmadığı araştırılırken motosikletin bulunduğu kavşağa 800 metre mesafedeki bir ara sokaktan ihbar geldi.

Dokuzkavaklar Mahallesi 2045 sokakta, yol kenarında bir kişinin yattığı ihbarının ardından harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin kavşakta bulunan motosikletin sürücüsü Enes Dailli olduğunu olduğunu tespit etti.



Kazada hayatını kaybeden Enes Dailli

Sürücünün genç kuryeye çarptıktan sonra öldüğünü anlayınca panikle ara sokağa taşıyıp orada bırakarak kaçtığı düşünülürken yollardaki kan izlerinden aracın Dailli'yi altına alarak sürüklediği, sokağa bu şekilde taşındığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Olayın faili arama çalışmaları sırasında kazaya karıştığı değerlendirilen araç olaydan yaklaşık 13 saat sonra Asmalıevler Mahallesinde park halinde bulundu.

Araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelenme için emniyet otoparkına çekildi. Aracın bulunmasının ardından aracın sürücüsü O.K. da avukatıyla birlikte Merkezefendi Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Enes Dalli'nin 2 hafta önce işe başladığı, kaza günü ise sosyal medya hesaplarından fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.



Kazada hayatını kaybeden Enes Dailli