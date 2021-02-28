Son dakika: Gazilerden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 5 soru





BUNLAR AKLINIZA GELMEDİ Mİ?

"Biz defalarca Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk cevap alamadık, PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerce şehit edilen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz adına bir kez daha soruyoruz" diyen Aylar Kılıçdaroğlu'na şu soruları yöneltti:

1 Terör örgütleriyle en başarılı mücadeleyi verdiğimiz şu günlerde bebek katili, İmralı canisinin heykelini dikmek isteyen, kravatlı terörist Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takarken Yasin Börü ve arkadaşları aklınıza geldi mi?

2 Seçimlerde her evden HDP için oy isterken, Figen Yüksekdağ'ın "Sırtımızı PKK dayadık" sözleri aklınıza gelmedi mi?