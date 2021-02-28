SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ertelenmesiyle ilgili açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

"HIZLI VAKA ARTIŞI YENİDEN DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞUNU DOĞURMUŞTUR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

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