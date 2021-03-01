Adana, Konya, Şanlıurfa hangi risk grubunda? Adana, Konya, Şanlıurfa hangi renk kodu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan, tedbirlerin illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, vatandaşlar bulundukları illerin renk kodu ve risk durumu hakkında bilgi edinmeye başladı. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli olarak sıralanıyor.

ADANA, KONYA VE ŞANLIRUFA HANGİ RİSK GRUBUNDA, RENK KODU NE?

Adana, Konya ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar bulundukların şehrin hangi risk grubunda olduğunu merak ediyor. İşte, Adana, Konya ve Şanlıurfa'nın risk grubu ve renk kodu