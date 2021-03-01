Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adana, Konya, Şanlıurfa hangi risk grubunda? Adana, Konya, Şanlıurfa hangi renk kodu?

, , hangi risk grubunda? Adana, Konya, Şanlıurfa hangi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin illerin risk durumuna göre kademeli olara kaldırılacağını duyurdu. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler çok yüksek, yüksek orta ve düşük risli olarak sıralanıyor. Bu noktada, , ve 'da yaşayan vatandaşlar illerinin hangi renk kodunda olduğunu merak ediyor. İşte, Adana, Konya ve Şanlırufa hangi , risk durumu ne sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 1.3.2021 20:53 ABONE OL
Adana, Konya, Şanlıurfa hangi risk grubunda? Adana, Konya, Şanlıurfa hangi renk kodu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları geldi. Erdoğan, tedbirlerin illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, vatandaşlar bulundukları illerin renk kodu ve risk durumu hakkında bilgi edinmeye başladı. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli olarak sıralanıyor.

ADANA, KONYA VE ŞANLIRUFA HANGİ RİSK GRUBUNDA, RENK KODU NE?

Adana, Konya ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar bulundukların şehrin hangi risk grubunda olduğunu merak ediyor. İşte, Adana, Konya ve Şanlıurfa'nın risk grubu ve renk kodu

ADANA > ORTA RİSKLİ, SARI

KONYA, ÇOK YÜKSEK RİSKLİ, KIRMIZI

ŞANLIURFA > DÜŞÜK RİSKLİ, MAVİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana, Konya, Şanlıurfa hangi risk grubunda? Adana, Konya, Şanlıurfa hangi renk kodu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA