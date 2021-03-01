Ankara'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Ankara'da lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?

Ankara'da kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? Bu kritik soru, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile cevap bulacak. Bilindiği üzere, çok uzun bir süredir yurt genelinde kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi mekanlar paket servis ve gel al şeklinde müşterilerine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, normalleşme için Mart ayı işaret edilmişti.
Bu doğrultuda, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde işletme sahibi olan vatandaşlar, 'Ankara'da kafeler ve restoranlar açılacak mı?' sorusuna cevap aramaya başladı. Vaka haritasında sarı listede yer alan Ankara için çeşitli formüller bulunuyor.
Kabine Toplantısı öncesinde, kulislerde konuşulanlara göre esnaf için yeni bir formül daha üretildi. Kovid-19'la mücadele sürecinde yeni normalleşmeye geçilirken tedbir elden bırakılmayacak. Restoran ve kafelerin pozitif vaka takibini kolaylaştıracak şekilde açılması gündemde.
İşte, Ankara'da lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak sorusunun ilişkin gelişmeler;
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek.
AŞILAMA TÜM OLUMSUZLUKLARIN KARŞISINDA
Vakalar sık sık artışa geçerek ilgili kurul ve bakanlıkların işini zorlaştırsa da koronavirüsle mücadelede en büyük silah olan aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor.
ANKARA VE İSTANBUL'DA YASAKLARIN KALKMASI ZAMAN ALACAK GİBİ
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.
EN SON BAR VE GECE KULÜPLERİ: Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.
ESNEMEDE İKİ ENDİŞE: Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.
AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER
Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek
RESTORAN VE KAFELER İÇİN ESNAFIN BEKLEDİĞİ FORMÜL BULUNDU; KABİNEDE GÖRÜŞÜLECEK
Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından. Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.
Özellikle çabuk bulaşan mutant virüsler ile mücadelede temaslılara ulaşmak önem kazanıyor.