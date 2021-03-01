‘Ben de canımı vermeye hazırım’

Surıye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 asker, hain saldırının birinci yıldönümünde mezarları başında anıldı. İdlib şehitlerinden Konyalı Piyade Teğmen Bayram Olgun'un ailesi de oğullarının mezarı başında dua etti. Şehidin annesi Döne Olgun (57), "İçim yanıyor ama oğlumla gurur duyuyorum. Gururu da büyük ateşi de. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Onlar olmazsa biz burada rahat uyuyamayız" dedi.