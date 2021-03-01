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Ülkemizde etkili olan nedeniyle alınan tedbir ve önlemler uygulanmaya devam edilirken başkanlığında bugün yapılan kabine (bakanlar) kurulu toplantısı sonrasında İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı duyuruldu. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde normalleşme adımları kapsamında yasakların kaldırılması ve gevşetilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda , , hangi risk grubunda - hangi renk kodu? gibi sorularla araştırmalar yoğunlaştı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 20:46 Son Güncelleme: 1.3.2021 20:49 ABONE OL
Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubunda? Bursa, Antalya ve İzmir hangi renk kodu?

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar duyuruldu. İllerin İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklanması sonrasında Bursa, Antalya, İzmir illerinde yaşayanlar Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubunda - hangi renk kodu? sorularına yanıt aramaya başladı.

BURSA, ANTALYA, İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA - HANGİ RENK KODU?

Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubu ve renk kodu detayları şu şekilde…

BURSA - SARI - Orta riskli

ANTALYA - TURUNCU - Yüksek riskli

İZMİR - TURUNCU - Yüksek riskli

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Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubunda? Bursa, Antalya ve İzmir hangi renk kodu?
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