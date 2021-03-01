Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubunda? Bursa, Antalya ve İzmir hangi renk kodu?

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar duyuruldu. İllerin İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklanması sonrasında Bursa, Antalya, İzmir illerinde yaşayanlar Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubunda - hangi renk kodu? sorularına yanıt aramaya başladı.
Bursa, Antalya, İzmir hangi risk grubu ve renk kodu detayları şu şekilde…
BURSA - SARI - Orta riskli
ANTALYA - TURUNCU - Yüksek riskli
İZMİR - TURUNCU - Yüksek riskli