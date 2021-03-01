CHP'li Öztrak'tan 'Teoman Sancar' açıklaması: İstifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi.

"İSTİFA MEKTUBUNDA NE VARSA BİZ DE ONU BİLİYORUZ"

Öztrak, partisinin Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifa etmesiyle ilgili de, "Sayın milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese, istifasının nedenleri konusunda, istifa mektubunda ne varsa biz de onu biliyoruz" dedi.

GÖKÇEK'TEN TEOMAN SANCAR İDDİASI! "CHP BU OLAYIN ALTINDAN KALKAMAZ!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek partisinden sürpriz bir şekilde istifa eden CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar için merak uyandıran bir paylaşım yaptı. İstifayı "sizi kutluyorum" yazarak etiketleyen Gökçek; daha sonra bu yazısını silerek "Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değil. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz" yazdı.

"CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine geçecek" denilen 17 milletvekili arasında ismi geçen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar 'ın sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıklaması partide büyük şaşkınlık yarattı. Partiye yeni katılan üyelere rozet takan Sancar'ın bir gün sonra istifa etmesi " Acaba istifanın arkasında başka nedenler mi var" sorusunu akla getirirken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifayla ilgili ilginç bir iddia da bulundu.

KUTLAMA MESAJINI SİLDİ

Sancar'ın kutladığı mesajı duyduklarından sonra sildiğini açıklayan Gökçek, "Kutlama mesajımı sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş" yazdı.

YER YERİNDEN OYNAYACAK



İddiaların çok vahim olduğunu belirten Melih Gökçek, "Yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" ifadeleri kullandı.



Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

HÜRRİYET YAZARI DA PAYLAŞTI!



Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili aynı şüpheleri dile getirdi. Bayer yaptığı paylaşımda: "Denizli Mv. Teoman Sancar CHP'den istifa etti. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP" ifadelerini kullandı.